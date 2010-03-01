Завершить разработку сайта

Здравствуйте. Интересует кто и за сколько времени и денег может сделать аналог http://ispeedtest.blogspot.com/ теста скорости инета, на вход и выход. Я думаю визуализация примерно такая же. Кнопка старт, табло, бегающая стрелочка, и вывод результатов. Т.е. ...