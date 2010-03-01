Завершить разработку сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки127 просмотров

Есть бэкап незавершенного до конца сайта на JOOMLA.

Задача: завершить разработку.

Сайт информационный. За основу взят www.dobrososedstvo.org

После завершения разработки предполагается залить новый сайт на место нынешнего.

Joomla
15 лет назад
lyks
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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