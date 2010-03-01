Флеш или флекс тест скорости соединения

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Здравствуйте. Интересует кто и за сколько времени и денег может сделать аналог http://ispeedtest.blogspot.com/ теста скорости инета, на вход и выход. Я думаю визуализация примерно такая же. Кнопка старт, табло, бегающая стрелочка, и вывод результатов. Т.е. практически 1 к 1, только я дам интерфейс немного другой. Пишем цены и сроки.

15 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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