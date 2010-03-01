Требуется реализовать скрипт расчета цены в зависимости от визуального изменения размеров изображения 1. требуется сделать форму заказа (дополнительно к имеющейся в СМС Vam edition oscommerse ) для рассчета и выставления заказа продукции ...
Флеш или флекс тест скорости соединения
Здравствуйте. Интересует кто и за сколько времени и денег может сделать аналог http://ispeedtest.blogspot.com/ теста скорости инета, на вход и выход. Я думаю визуализация примерно такая же. Кнопка старт, табло, бегающая стрелочка, и вывод результатов. Т.е. практически 1 к 1, только я дам интерфейс немного другой. Пишем цены и сроки.
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