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Скрипт расчета цены для магазина
Требуется реализовать скрипт расчета цены в зависимости от визуального изменения размеров изображения
1. требуется сделать форму заказа (дополнительно к имеющейся в СМС Vam edition oscommerse ) для рассчета и выставления заказа продукции (плаката) -
- человек выбирает фотографию из галереи - клик по фото - переход на страницу исполнения скрипта - рядом с фото стоят два поля - вертикальный размер и горизонтальный размер - по умолчанию задается высота 270см (настройка скрипта через панель админа) , по горизонтали - размер в зависимости от соотношения исходных размеров фото -
пример исполнения аналогичного скрипта - http://www.fotooboev.ru/catalogue/Rozi/896.html
1. клиент имеет возможность задать любой размер по одной из сторон -
тогда вторая сторона пересчитается пропорционально автоматически
2. клиент имеет возможность сделать обрезку фотографии - изменяя размер и перемещая границы обрезки (соотношение сторон прямоугольника обрезки соответствует введенным ранее пареметрам ширины и высоты из п.1) - в результате на фотографию визуально накладывется рамка обрезки, которую клиент может визуально перемещать по фотографии.при этом то что выходит за рамки границы обрезки затемняется на 30%.
нажав ОК ,клиент получает визуально видимые границы обрезки, позиции обрезки и заданные размеры - эти параметры служат для расчета стоимости заказа, в заказ также вставляется фото с наложенными на него границами обрезки.
расчет суммы к оплате - делается по цене материала и его ширине
калькулятор есть, из него можно использовать скрипт расчета. параметры : размеры, несколько видов материала, ширина материала,
на выходе генерируется форма заказа для оплаты:
имеет собственный порядковый номер
html-страница с координатами клиента , которая содержит:
текстовую информацию договора, бланк для оплаты через СБ
цену
материал
размер по горизонтали
размер по вертикали
№ изображения
превью изображения с нанесенной на нем схемой обрезки - те либо
линиями либо зоной - пример смотри вложение
дополнительные пожелания (текстовое поле)
ФИО клиента
координаты клиента
требуется \не требуется доставка
адрес доставки
способ оплаты
если электронный платеж - отметка об оплате
Порядок работы:
оплата только по факту исполнения
делаете на своем хосте - правите в соответствии с замечаниями - проплачивается 50%
поднимаете на моем хосте - вторая половина
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