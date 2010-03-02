Скрипт расчета цены для магазина

Требуется реализовать скрипт расчета цены в зависимости от визуального изменения размеров изображения

1. требуется сделать форму заказа (дополнительно к имеющейся в СМС Vam edition oscommerse ) для рассчета и выставления заказа продукции (плаката) -

- человек выбирает фотографию из галереи - клик по фото - переход на страницу исполнения скрипта - рядом с фото стоят два поля - вертикальный размер и горизонтальный размер - по умолчанию задается высота 270см (настройка скрипта через панель админа) , по горизонтали - размер в зависимости от соотношения исходных размеров фото -

пример исполнения аналогичного скрипта - http://www.fotooboev.ru/catalogue/Rozi/896.html

1. клиент имеет возможность задать любой размер по одной из сторон -

тогда вторая сторона пересчитается пропорционально автоматически

2. клиент имеет возможность сделать обрезку фотографии - изменяя размер и перемещая границы обрезки (соотношение сторон прямоугольника обрезки соответствует введенным ранее пареметрам ширины и высоты из п.1) - в результате на фотографию визуально накладывется рамка обрезки, которую клиент может визуально перемещать по фотографии.при этом то что выходит за рамки границы обрезки затемняется на 30%.

нажав ОК ,клиент получает визуально видимые границы обрезки, позиции обрезки и заданные размеры - эти параметры служат для расчета стоимости заказа, в заказ также вставляется фото с наложенными на него границами обрезки.

расчет суммы к оплате - делается по цене материала и его ширине

калькулятор есть, из него можно использовать скрипт расчета. параметры : размеры, несколько видов материала, ширина материала,

на выходе генерируется форма заказа для оплаты:

имеет собственный порядковый номер

html-страница с координатами клиента , которая содержит:

текстовую информацию договора, бланк для оплаты через СБ

цену

материал

размер по горизонтали

размер по вертикали

№ изображения

превью изображения с нанесенной на нем схемой обрезки - те либо

линиями либо зоной - пример смотри вложение

дополнительные пожелания (текстовое поле)

ФИО клиента

координаты клиента

требуется \не требуется доставка

адрес доставки

способ оплаты

если электронный платеж - отметка об оплате

Порядок работы:

оплата только по факту исполнения

делаете на своем хосте - правите в соответствии с замечаниями - проплачивается 50%

поднимаете на моем хосте - вторая половина