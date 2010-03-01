Всем добрый день. Необходимо сделать калькулятор на флеше или на яве+аякс, кому как удобней. Тематика ит-услуги. За подробностями в личку. И пишите стоимость. Срок пару дней, работа не сложная.
Задача для Flash-программиста
Нужен флеш-программист для исправления ошибки.
Есть два ролика, одинаковые по длинне, но разные по содержанию(разные камеры).
Необходимо переключатся между ними с сохраненим временной позиции.
Я написал код, но при переключении ролик начинается сначала.
Исходник дам. Связь лучше по аське.
Заявки фрилансеров
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