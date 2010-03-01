Задача для Flash-программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужен флеш-программист для исправления ошибки.

Есть два ролика, одинаковые по длинне, но разные по содержанию(разные камеры).

Необходимо переключатся между ними с сохраненим временной позиции.

Я написал код, но при переключении ролик начинается сначала.

Исходник дам. Связь лучше по аське.

15 лет назад
SONce-mvo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать калькулятор

    Всем добрый день. Необходимо сделать калькулятор на флеше или на яве+аякс, кому как удобней. Тематика ит-услуги. За подробностями в личку. И пишите стоимость. Срок пару дней, работа не сложная.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить ошибку

    Интернет-магазин. Нужно исправить поиск товаров по ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ. Сейчас, когда ищешь по этому параметру, выпадает описание самого производителя, а нужно, что бы появлялись товары этого пр-ля. Сайт на Джумле. Оплата вмр.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Онлайн сервис

    Требуется создать он-лайн сервис, для защиты от скачивания/(сохранения на жёсткий диск) шаблонов сайтов, выкладываемых на площадках типа templatemonster.com .Сервис должен поддерживать создание платных/бесплатных аккаунтов, оплату через Pay Pal. Возможно сервис должен обфусцировать вызываемый сайт ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенести сайт HTML на Джумлу 1.5

    $100

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо перенести сайт http://www.wtf-dv.ru на Джумлу 1.5 Но не полностью скопировать, а с некоторыми улучшениями и добавлениями (фотогалерея, видеогалерея)

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание скрипта\оболочки

    Задача: Есть сайт китайского аукциона taobao.com и есть сайт для доставки этих товаров в Россию. необходимо сделать следующее: Пользователь заходит куда-то (ссылка, новое окно и т.д) где есть товар с аукциона. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа DHTML, Javascript, AJAX, JSON, jQuery.

    Есть работа для программиста DHTML, Javascript, AJAX, JSON, jQuery, нужно понимание принципа работы браузерной части таких сервисов как GMail, GReader, направление проекта - сервис для мобильных устройств, на первом этапе необходима консультация(будет оплачена) для составления ...

    AJAXJavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад