Сайт - галерея картинок

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Закрыт4 заявки236 просмотров

Существуют папки 2х уровней вложенности

American scripts>

Canadian Syllabics

U2DE0.pdf

U2DE02.jpg

U2DE03.jpg

U2DE02.html

U2DE03. html

на основе их генерируется содержание сайта.

Тз в приложенном архиве

HTML
15 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

jeka911
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)
15 лет назад
$150
5 дней
Сказал что все сделает, потом пропал.

Заявки фрилансеров

jeka911
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)
15 лет назад

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