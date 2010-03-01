Работа DHTML, Javascript, AJAX, JSON, jQuery.

Есть работа для программиста DHTML, Javascript, AJAX, JSON, jQuery, нужно понимание принципа работы браузерной части таких сервисов как GMail, GReader, направление проекта - сервис для мобильных устройств, на первом этапе необходима консультация(будет оплачена) для составления ТЗ, затем собственно проект разбитый на части, если заинтересовало, приведите пожалуйста примеры Ваших работ по данной теме, и стоимость Вашей месячной работы. Спасибо.