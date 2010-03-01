Необходим специалист для переноса действующего сайта на платформу Joomla! Подробности при переписке. Вознаграждение гарантированно.
Работа DHTML, Javascript, AJAX, JSON, jQuery.
Есть работа для программиста DHTML, Javascript, AJAX, JSON, jQuery, нужно понимание принципа работы браузерной части таких сервисов как GMail, GReader, направление проекта - сервис для мобильных устройств, на первом этапе необходима консультация(будет оплачена) для составления ТЗ, затем собственно проект разбитый на части, если заинтересовало, приведите пожалуйста примеры Ваших работ по данной теме, и стоимость Вашей месячной работы. Спасибо.
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