Модифицировать магазин на ДЛЕ

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Закрыт1 заявка72 просмотра

Добрый день ! Необходим специалист ПО DLE (Data life engine). Есть дейтвующий ИНтернет магазин На ДЛЕ (Модуль называется Zot Soft Shop) Нужно его модифицировать. Сейчас магазин работает не совсем коректно. В приложении МИНИ тз.

DLE
15 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 часа назад

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Нет заявок фрилансеров

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