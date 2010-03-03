Парсер веб страниц

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Завершен7 заявок225 просмотров

Обходит заданный список урл, ищет заданное слово( или несколько вариантов) в тексте, далее копирует а) строку или б) кол-во символов с) до определенного слова.

Возможность составлять собранные данные по маске в файл например:

%data1% | %data2% | %data3% n/=================== n/

ICQ 570071

15 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Anexroid
Никита 
31 год
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с задачей. рекомендую.
Никаких проблем не возникло, всё хорошо

Заявки фрилансеров

Anexroid
Никита 
31 год
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад

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