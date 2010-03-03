Есть всё, кроме мотора. Точнее он есть, но назвать его таковым нельзя. Необходимо СРОЧНО, СЕЙЧАС!, в короткие сроки ...
Парсер веб страниц
Обходит заданный список урл, ищет заданное слово( или несколько вариантов) в тексте, далее копирует а) строку или б) кол-во символов с) до определенного слова.
Возможность составлять собранные данные по маске в файл например:
%data1% | %data2% | %data3% n/=================== n/
ICQ 570071
Выбранный исполнитель
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