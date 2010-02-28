Сделать сайт из готового дизайна

Задача такова:

Есть макет сайта в CorelDraw в файле, главная страница и вторая страница (практически одно и то же),

необходимо натянуть его на любой бесплатный движок, у которого есть любой wysiwyg-редактор, для удобного редактирования разделов и наполнения информацией (таблицы, текст, картинки) и все это установить на моем хостинге.

файл сюда не влезает, поэтому выложил на файловый хостинг: http://www.speedyshare.com/files/21195009/TZ.cdr

p.s: внутри кореловского файла картинки уже готовы и вырезаны из фона, т.е. чисто собрать по слоям в html и приклеить движок.