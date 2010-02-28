Нужен сервис статистики сайтов, аналог публичных Smartlog,HotLog,Yandex.Metrika основные требования - PHP5 (c классами), JQuery (для наведения блеска), POSTGRESQL (Бд с хранимыми процедурами) - статистика собирается и анализируется в реальном времени, бОльшая ...
Скрипт генерации META-тегов для HTML страниц
Скрипт генерации META-тегов для HTML страниц
есть сайт, около 1000 HTML страниц, на страницах нет метатегов, прописывать индивидуально для каждой страница желания нет, т.к. ОЧЕНЬ долго. хочу вставить на все страницы один код, который подставит нужные значения
на страницы HTML добавляется код PHP
этот код содержит данные для вставки
автомобили %rus%, запчасти %eng%, продать %rus%, купить %eng%
на сайте имеется много страниц (около 1000)
в зависимости от того какая страница, подставляются нужные значения, которые берутся из файла
если страница page=1, то %rus%=AUDI %eng%=АУДИ
если страница page=2, то %rus%=BMW %eng%=БМВ
если страница page=3, то %rus%=FORD %eng%=ФОРД
если страница page=4, то %rus%=OPEL %eng%=ОПЕЛЬ
и т.д.
после чего каждая страница имеет нужные значения
страница №1
автомобили AUDI, запчасти АУДИ, продать AUDI, купить АУДИ
страница №2
автомобили BMW, запчасти БМВ, продать BMW, купить БМВ
страница №3
автомобили FORD, запчасти ФОРД, продать FORD, купить ФОРД
страница №4
автомобили OPEL, запчасти ОПЕЛЬ, продать OPEL, купить ОПЕЛЬ
и т.д.
сайт имеет около 1000 страниц
оплата 400wmr
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