Ежемесячная поддержка сайта на длительной основе. Корпоративный сайт, сделан коряво). При заинтересованности больше инф. дам. В мес.возможен приблизтельно след. объем работ: 1. Разработать/прикрутить программный модуль по типу: Фильтр по монетам по ...
Срочно! Доработка проекта на ASP.NET
Доработка и небольшие модификации одного проекта.
На сегодняшний день есть ряд пунктов, которые необходимо выполнить.
В дальнейшем - возможна работа на постоянной основе.
Обращайтесь - в личку. Ждем.
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