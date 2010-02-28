Срочно! Доработка проекта на ASP.NET

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок300 просмотров

Доработка и небольшие модификации одного проекта.

На сегодняшний день есть ряд пунктов, которые необходимо выполнить.

В дальнейшем - возможна работа на постоянной основе.

Обращайтесь - в личку. Ждем.

ASP.NET
15 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров