Есть вопрос на счет заставки на joomla!
Верстка и прогр. (Joomla?) сайта на 40+ страниц
Интересует верстка (нарезка из psd, примеры страниц прилагаются) сайта и программирование.
Желательно сделать все на Joomla (или достойные альтернативы)
Структура сайта (нумерация не по очереди):
= Домашняя страница (Стр26, флеш-баннер на 3 слайда, макет приатачен)
= Новости | Проекты | Мы в СМИ
==> Новости (Стр25, макет приатачен)
==> Проекты (Стр1)
==> Мы в СМИ (Стр2)
= Услуги & Продукты стартовая (Стр3, тип стартовой с баннером, 2-й флеш на 3 слайда)
= Услуги
==> Интернет (Стр4)
==> Телефония (Стр5)
==> TV и обработка видео (Стр6, макет приатачен)
==> Передача данных (Стр7)
==> Дата-центр (Стр8, макет приатачен)
= Комплексные решения
==> Операторам связи (Стр9)
==> Предприятиям и организациям любого размера и географии (Стр10)
==> Застройщикам (Стр11)
==> Компаниям, работающим на рынке HoReCa (Стр12)
==> Радио- и телеканалам (Стр13)
==> Банкам и финансовым учреждениям (Стр14)
= Решения
==> Call-центр (Стр15)
==> Видеонаблюдение (Стр16)
==> Корпоративные АТС (Стр17)
==> Корпоративные сети передачи данных (Стр18)
==> Офис "под ключ": Телекоммуникации и Инфраструктура (Стр19)
= О Космонова
==> О Космонова (Стр20)
==> Лицензии (Стр21)
==> История (Стр24)
==> Вакансии (Стр22)
==> Контактная информация (Стр23)
= Моя Космонова
==> Вход в биллинг (Стр28, макет приатачен)
==> Страницы биллинга 4 штуки (Стр29-32, одна из 4-х приатачена)
= Котнакт
==> Контактная информация (Стр23)
==> Он-лайн запрос (Стр33)
= Общие
==> Поиск – страница вывода результатов поиска (Стр27)
==> Страница 404. (Стр34)
ТЗ на программирования:
1. Новости / Проекты / Мы в СМИ (для Проектов простое форматирование текста согласно выбранным стилям …)
Добавить, удалить. Редактировать, показывать да/нет.
2. Вакансии. Вакансии имеют несколько стандартных полей: должность, требования к кандидату, опыт работы, образование, описание и т.д.
Аналогично добавить, удалить, редактировать, показывать да/нет.
3. Добавление страниц услуги, продукты, решения.
Автоматически попадают в меню, автоматически попадают во флеш стартовой страницы услуг (реализовать совместно с флешевиком), автоматически в карту сайта.
4. Категоризация проектов для автоматического показа по темам.
Т.е. у нас есть услуги, продукты и решения. Они должны быть в каком-то редактируемом списке (см. пункт выше).
Все новые проекты должны иметь 2-3 категоризации, чтобы по ним их потом находить и подверстывать к страницам Услуги, Продукты и т.д. внизу под заголовком: реализованные проекты.
5. Баннеры мелкие, добавление, управление
6. Флеш баннера крупные. Добавление и управление.
7. Адаптация дизайна к скриптам фронт-офиса биллинга (авторизация, проверка состояния счета, выставление счета)
8. Поиск
9. Верстка до 40 страниц (пока есть 34 из psd, указал с запасом)
10. Сайт 3-х язычный
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