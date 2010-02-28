Верстка и прогр. (Joomla?) сайта на 40+ страниц

Интересует верстка (нарезка из psd, примеры страниц прилагаются) сайта и программирование.

Желательно сделать все на Joomla (или достойные альтернативы)

Структура сайта (нумерация не по очереди):

= Домашняя страница (Стр26, флеш-баннер на 3 слайда, макет приатачен)

= Новости | Проекты | Мы в СМИ

==> Новости (Стр25, макет приатачен)

==> Проекты (Стр1)

==> Мы в СМИ (Стр2)

= Услуги & Продукты стартовая (Стр3, тип стартовой с баннером, 2-й флеш на 3 слайда)

= Услуги

==> Интернет (Стр4)

==> Телефония (Стр5)

==> TV и обработка видео (Стр6, макет приатачен)

==> Передача данных (Стр7)

==> Дата-центр (Стр8, макет приатачен)

= Комплексные решения

==> Операторам связи (Стр9)

==> Предприятиям и организациям любого размера и географии (Стр10)

==> Застройщикам (Стр11)

==> Компаниям, работающим на рынке HoReCa (Стр12)

==> Радио- и телеканалам (Стр13)

==> Банкам и финансовым учреждениям (Стр14)

= Решения

==> Call-центр (Стр15)

==> Видеонаблюдение (Стр16)

==> Корпоративные АТС (Стр17)

==> Корпоративные сети передачи данных (Стр18)

==> Офис "под ключ": Телекоммуникации и Инфраструктура (Стр19)

= О Космонова

==> О Космонова (Стр20)

==> Лицензии (Стр21)

==> История (Стр24)

==> Вакансии (Стр22)

==> Контактная информация (Стр23)

= Моя Космонова

==> Вход в биллинг (Стр28, макет приатачен)

==> Страницы биллинга 4 штуки (Стр29-32, одна из 4-х приатачена)

= Котнакт

==> Контактная информация (Стр23)

==> Он-лайн запрос (Стр33)

= Общие

==> Поиск – страница вывода результатов поиска (Стр27)

==> Страница 404. (Стр34)

ТЗ на программирования:

1. Новости / Проекты / Мы в СМИ (для Проектов простое форматирование текста согласно выбранным стилям …)

Добавить, удалить. Редактировать, показывать да/нет.

2. Вакансии. Вакансии имеют несколько стандартных полей: должность, требования к кандидату, опыт работы, образование, описание и т.д.

Аналогично добавить, удалить, редактировать, показывать да/нет.

3. Добавление страниц услуги, продукты, решения.

Автоматически попадают в меню, автоматически попадают во флеш стартовой страницы услуг (реализовать совместно с флешевиком), автоматически в карту сайта.

4. Категоризация проектов для автоматического показа по темам.

Т.е. у нас есть услуги, продукты и решения. Они должны быть в каком-то редактируемом списке (см. пункт выше).

Все новые проекты должны иметь 2-3 категоризации, чтобы по ним их потом находить и подверстывать к страницам Услуги, Продукты и т.д. внизу под заголовком: реализованные проекты.

5. Баннеры мелкие, добавление, управление

6. Флеш баннера крупные. Добавление и управление.

7. Адаптация дизайна к скриптам фронт-офиса биллинга (авторизация, проверка состояния счета, выставление счета)

8. Поиск

9. Верстка до 40 страниц (пока есть 34 из psd, указал с запасом)

10. Сайт 3-х язычный