Приватный проект для Евстратьева Андрея

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка143 просмотра

Сделать флэш баннер 800х90. Тематика-военный камуфляж и снаряжение от www.ataka54.ru

15 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$50
1 день
Заказал Андрею баннер. Скинул только картинки и весьма общие пожелания. Андрей проявил творческий подход. Сделал все с нуля, от идеи до реализации, раньше оговоренного срока. Баннер меня полностью устроил. Всем бы так работать. Рекомендую, как заказчик, набивший здесь уже много шишек.
Спасибо за интересный проект и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад