Приватный проект для Евстратьева Андрея

Заказал Андрею баннер. Скинул только картинки и весьма общие пожелания. Андрей проявил творческий подход. Сделал все с нуля, от идеи до реализации, раньше оговоренного срока. Баннер меня полностью устроил. Всем бы так работать. Рекомендую, как заказчик, набивший здесь уже много шишек.