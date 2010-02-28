3 больших сайта, строго через безопасную сделку.

Здравствуйте, сколько будет стоить создать 3 сайта, пожалуйста точные цены которые не будут изменены.Аналоги heroeswmz.tk bestgames.tk web-ip.ru со всеми внутренними функциями(детальное описание функций есть на сайтах), единой валютой и дизайном в точ -точ всё как в тех этих сайтах, полностью всё аналогичное, партнёрская программа, и система отзывов как weblancer.net(отзывы только после принятия на работу)проведение конкурсов тоже надо как тут . Желательно чтобы на какой ни будь удобной цмс системе,В админке будут простые функции, за каждую просьба отдельно написать цену, и сроки исполнения их и всего проекта.

В перспективе будут ещё несколько сайтов которые надо будет сделать и совместить.Работа по договору, через безопасную сделку по схеме стулья-деньги, через гарантов, через нотариусов или прочих обеспечивающих надёжность сделки., сайты нужны с гарантией качества и отказоустойчивостью, а так же не взламываемых и быстро работающих, так же будет требоваться постоянное обновление сайта, просьба указать цену за час программирования,работа на постоянной основе, желательно по жизненное сотрудничество общение на прямую с программистами.Сам я только учусь делать сайты, хотел сам сделать но очень трудно, легче вроде было бы их взламывать и скальпировать, сколько примерно мне времени понадобиться что бы научиться делать такие и сколько Вам понадобиться что бы сделать?Дизайн смагу сам изменить, html macromedia flash,drimeweawer знаю и проблем с этим не будет, во общем дизайн их, функции их, тз тут думаю не надо, но если с нуля делать, что не желательно,то надо обговорить функции.Сайт по сути будет как соц-сеть, надо гарантию на интеллектуальную собственность и что бы такие проекты не у кого не появились и не продавались.

По админке и сайту в добавок надо следующие;

1.Мониторинг входов с одного айпи и MAC адреса, если вход или регистрация с одного и того же компьютера то об этом уведомление в админке.

2.Загрузка у пользователь скрытой фотографии сканированного паспорта, для проверки личности дабы избежать повторных регистраций

3.Мониторинг переписки пользователей.

4.Мониторинг вкладов денег в проект с определённого айпи, мак адреса и ли банковского ли другого счёта.

5.По сайту героев, там будут проводиться турниры такие же как там, будет кнопка их включить, и настройка стоимости участия как в игровых деньгах так и в брилиантах и призовой фонд.

6.Вроде всё остальное есть в описаниях и правилах тех сайтов, пожалуйста внимательно изучите и дайте оценку стоимости таких работ,а так же точного срока их исполнения, будет договор на сроки исполнения и он не должен быть нарушен. Расчитываю на долгое сатрудничество, так же возможен ваниант что Вы будете получать процент от прибыли с проекта, если это будет взаимовыгодно, рассчитываю что Вы не будете жадными.С удовольствием выслушаю все вопросы по сайту, желательно разом и быстро всё сделать.Вроде не чего не упустила, желаю удачи и реально рассматривайте время и силы.