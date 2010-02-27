Граббер эмоций-слов, каментов с сайтов

Грабер Эмоций с сайтов с картинками.

Под веселыми картинками юзеры оставляют каменты. Эти каменты прикручиваем к своим картинкам в любом месте и на любом моем проекте в любой последовательности от любого фейкового юзера. А лучшие коментаторы или писатели получают эту прогу(скрипт) и жмут на свое усмотрение,разбавляя "слова одиночки" вменяемыми предложениями (типа рерайт).

Пока знаком с дле.

Автор программист сам выбирает сайты с которых грабить ( могу порекомендовать парочку).Чем больше захват сайтов тем лучше.Начнем с 2-5-10. Со временем будем добавлять сайты.

Если у кого есть собранный словарик приколов, то его тоже можно прикрутить к базе. У самого есть с 20 словарей,но НЕвменяемых может 3-5

Может быть скриптом,а может и комп версией.

Готов выслушать предложения