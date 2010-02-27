Связать самописный сайт с собственной СMS

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки194 просмотра

Требуется программист для удаленной работы.

Цель: Связать самописный сайт с собственной СMS (php на ООП), с блоговой CMS.

Доработать (при необходимости переписать) необходимые скрипты, дописать новые.

Требования к кандитатам: знание PHP4, PHP5 на уровне MVC; знание шаблонизаторов Smarty, Php_bb; знание ajax, jQuery. Постоянность, готовность предложить свое решение вопроса.

Опыт работы с обозначимым функционалом необходим.

ТЗ предоставится после удаленного общения. (работа не разовая)

Внимание ! Не работаем с посредникам, агенствам, студиями, просьба не беспокоить.

e-mail для связи kurbatovnet(a)gmail.com ,

высылайте информацию о своих возможностях и работах.

AJAXjQueryPHP
15 лет назад
leonsid
Леонид 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров