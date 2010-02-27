Натянуть дизайн на флеш-плеер

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Есть плеер: http://www.tyumenshop.ru/humanatlas1/

Есть готовый дизайн для него в формате .psd

Нужен исполнитель, который натянет этот дизайн на этот плеер

15 лет назад
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров