Натянуть на WebAsyst готовый, сверстанный дизайн.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок103 просмотра

Готовый нарезанный под резиновый формат сайта дизайн, пример http://5block.ru/allsites/rus-key/index.html Нужно данный дизайн интегрировать в магазин WA Shop-Script

Webasyst
15 лет назад
1upsu
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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