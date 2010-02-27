Доработать скрипты на javascript, jquery. На данный момент 2 скрипта. Если все будет удачно, надеюсь на дальнейшее взаимодействие, так как подобные задачи возникают часто.
Натянуть на WebAsyst готовый, сверстанный дизайн.
Готовый нарезанный под резиновый формат сайта дизайн, пример http://5block.ru/allsites/rus-key/index.html Нужно данный дизайн интегрировать в магазин WA Shop-Script
Заявки фрилансеров
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