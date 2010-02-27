Есть плеер - http://www.tyumenshop.ru/humanatlas1/ Нужно, основывась на этом дизайне этого плеера, сделать дизайн примерно такой как в макете, который в приложении. Необходимо создать все элементы этого плеера, в том чесле и те, которые ...
Запрограммировать сайт
Нужно запрограммировать шаблон сайта по готовому дизайну.
CMS любая бесплатная — Joomla, Drupal.
Задание смотрите в приложенном файле.
Схема действия:
1.Собрать шаблон и залить его на любой бесплатный хостинг.
2.Наполнить теми материалами, что уже есть,
3.Исправить глюки и доделать доделки.
4.Перенести сайт на наш хостинг
5.Получить первую половину оплаты.
6.Исправить глюки и отшлифовать, что бы все работало
7.Получить вторую часть оплаты
Для возможности получить эту работу присылайте:
1.Ссылки на примеры своих работ
2.На какой CMS собираетесь делать
3.Стоимость
4.Сроки
5.Город обитания
Будут рассматриваться только предложения с четкими ответами по всем этим пунктам. В файле достаточно подробно расписано задание, так что с ценой вы должны определиться. Так же сразу нужно продумать, сможете ли вы выдержать все требования, изложенные в задании. Если что-то сделать не можете — то не тратьте время на предложение своих услуг. Если же что-то вы можете сделать, но немного иначе, то присылайте ссылку на пример, как это будет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно дописать два модуля для каталога товаров, работающего на скрипте vkaragande.info. ТЗ в приложенном файле. Жду Ваши предложения по срокам и стоимости.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Сделали магазин на modx www.ataka54.ru, но осталось достаточно много ошибок. Требуется исправить. 1. Не работают комментарии. 2. Не догружаются в ИЕ страницы 3. Часто возникает ошибка вида MODx Parse ...Завершен15 лет назад
Есть магазин на modx www.ataka54.ru. После сдачи проекта исполниетелем остались ошбки. Необходимо исправить. В первую очередь: 1.Не добавляются комментарии 2. Часто появляется ошибка « MODx Parse Error » MODx ...Завершен15 лет назад
- $100
Требуется создать сайт каталог товаров(радиоуправляемые модели). Дизайн и верстка уже есть. Кроме каталога должна быть возможность создавать/редактировать страницы, обратная связь. Каталог должен быть многоуровневым с неограниченной вложенностью. Сам каталог представляет из себя описание ...Завершен15 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Нужен человек который сможет подключить билинг к моему скрипту магазина, вобщем в двух словах есть скрипт по продажи электронноных товаров, видео музыки, вобщем любых файлов нужен человек который предложит ...Завершен15 лет назад
Outline Formatter Программка для оформления пунктов плана в соответствии с определенными правилами форматирования (на данный момент – MLA). Язык программирования – PHP + JavaScript (AJAX) Юзеру ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Сделать оформление заказа в один этап, а не в три, на одной странице - адрес, доставка, оплата и кнопка окей. Жду ваши преложения.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть php функции: file_get_contents($adr); $res = curl_init($adr); $result = curl_exec($res); curl_close ($res); $adr – это http адрес вида «http://ip:port/directory». Требуется вместо этих функций ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
С довольно обширным функционалом. Лучше, чтобы у вас был готовый для переделки. Подробности в icq или личке.Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад