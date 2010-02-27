Запрограммировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Нужно запрограммировать шаблон сайта по готовому дизайну.

CMS любая бесплатная — Joomla, Drupal.

Задание смотрите в приложенном файле.

Схема действия:

1.Собрать шаблон и залить его на любой бесплатный хостинг.

2.Наполнить теми материалами, что уже есть,

3.Исправить глюки и доделать доделки.

4.Перенести сайт на наш хостинг

5.Получить первую половину оплаты.

6.Исправить глюки и отшлифовать, что бы все работало

7.Получить вторую часть оплаты

Для возможности получить эту работу присылайте:

1.Ссылки на примеры своих работ

2.На какой CMS собираетесь делать

3.Стоимость

4.Сроки

5.Город обитания

Будут рассматриваться только предложения с четкими ответами по всем этим пунктам. В файле достаточно подробно расписано задание, так что с ценой вы должны определиться. Так же сразу нужно продумать, сможете ли вы выдержать все требования, изложенные в задании. Если что-то сделать не можете — то не тратьте время на предложение своих услуг. Если же что-то вы можете сделать, но немного иначе, то присылайте ссылку на пример, как это будет.

DrupalJoomla
15 лет назад
IOSOtech
Артем 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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