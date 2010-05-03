Сайт на движке ДЛЕ, большое количество новостей. Нужно навести порядок с повторами и дубликатами новостей. Задача: нужно создать модуль, который решит эту проблему (будет уведомлять автора на почту о добавленном повторе или не ...
Сайт - каталог товаров.
Требуется создать сайт каталог товаров(радиоуправляемые модели). Дизайн и верстка уже есть.
Кроме каталога должна быть возможность создавать/редактировать страницы, обратная связь.
Каталог должен быть многоуровневым с неограниченной вложенностью. Сам каталог представляет из себя описание товара, фотки, цену и тд, без возможности заказать онлайн.
Более подробное ТЗ выбранному исполнителю.
Оплата 3000р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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