Сайт - каталог товаров.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок357 просмотров

Требуется создать сайт каталог товаров(радиоуправляемые модели). Дизайн и верстка уже есть.

Кроме каталога должна быть возможность создавать/редактировать страницы, обратная связь.

Каталог должен быть многоуровневым с неограниченной вложенностью. Сам каталог представляет из себя описание товара, фотки, цену и тд, без возможности заказать онлайн.

Более подробное ТЗ выбранному исполнителю.

Оплата 3000р.

15 лет назад
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Качественно и оперативно выполнил задание. Все замечания были вовремя устранены. Будем сотрудничать еще. Рекомендую как порядочного исполнителя!
Хороший заказчик. Дал четкое задание, хорошую верстку. Оплатил в срок. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад