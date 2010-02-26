Работа с функциями php

Есть php функции:

file_get_contents($adr);

$res = curl_init($adr);

$result = curl_exec($res);

curl_close ($res);

$adr – это http адрес вида «http://ip:port/directory».

Требуется вместо этих функций разработать новые (или подобрать другие готовые), которыми можно было бы заменить всюду в коде вышеуказанные функции. При этом новые функции отличаются от текщих лишь тем, что в них в качестве параметра передаётся еще одно значение – timeout (сек), по истечении которого они завершают свою работу (в случае, если они подвисли) и скрипт продолжает работать дальше. Для каждой из этих функций сделать также возвращение статуса – что именно произошло – сокет ip:port недоступен, превышен таймаут, или всё ок, ответ получен.