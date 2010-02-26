Сайт на движке ДЛЕ, большое количество новостей. Нужно навести порядок с повторами и дубликатами новостей. Задача: нужно создать модуль, который решит эту проблему (будет уведомлять автора на почту о добавленном повторе или не ...
Работа с функциями php
Есть php функции:
file_get_contents($adr);
$res = curl_init($adr);
$result = curl_exec($res);
curl_close ($res);
$adr – это http адрес вида «http://ip:port/directory».
Требуется вместо этих функций разработать новые (или подобрать другие готовые), которыми можно было бы заменить всюду в коде вышеуказанные функции. При этом новые функции отличаются от текщих лишь тем, что в них в качестве параметра передаётся еще одно значение – timeout (сек), по истечении которого они завершают свою работу (в случае, если они подвисли) и скрипт продолжает работать дальше. Для каждой из этих функций сделать также возвращение статуса – что именно произошло – сокет ip:port недоступен, превышен таймаут, или всё ок, ответ получен.
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