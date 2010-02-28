Нужен сайт на подобие этого http://www.expressphoto.com.ua/ а конкретно интересует раздел # Загрузка фото + ведение новостей по разделам Регистрация (ФИО, тел. аськаю адресс) загрузка фото ...
Последние сообщения с форума в таблицу (php+mysql)
Есть форум vbulliten необходимо складывать в таблицу все последние сообщения.
Есть скрипт который выбирает все необходимые данные. http://forexsystems.ru/realtime.php (скрипт в прикрепе)
Нужно его модернизировать до такого вида что бы он делал следующее:
Скрипт будет периодически запускаться по крону,и добавлять в таблицу materials новые записи, по следующей структуре:
id | title | small_descr | full_descr | link_sourse | date_material(varchar) | date_add(varchar)
title - заголовок темы, small_descr - текст сообщения, link_sourse - ссылка на сообщение на форуме, date_material - дата сообщения, date_add - дата добавления записи.
Т.е все что выбирает скрипт http://forexsystems.ru/realtime.php нам нужно складывать в таблицу (но только новые сообщения которых в таблице еще нет)
Если есть вопросы - пишите в PM
цена/сроки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $100
На сайте http://afrodiziak.su/ нужно убрать троян нужна консультация: как изменить везде номер телефона и перенести сайт не новы домен. skype: uliaula icq: 492129663Завершен15 лет назад
Технологии: Adobe Flash, разработка виджетов, виджеты myspace. Требования: опыт работы с Adobe Flash - 1 год. Нужно нарисовать виджет на flash. Оригинал можна найти на http://cart.truthspeakers.net/profile/serge Виджет должен показывать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется JOOMLA специалист для настройки сайта задача -устранить косяки,которые остались после установки ,наладить работу сайта нужен действительно опытный специалист Без отзывов прошу не писатьЗакрыт15 лет назад
- $20
Есть готовые решения. Нужно собрать сайт в несколько страниц, прицепить дизайн.Завершен15 лет назад
- $50
Для небольшого агентства недвижимости надо сделать маленькую систему контента. функционал минимальный... админ в веб-форму забивает квартиру(количество полей небольшое: этаж, кол-во комнат, площадь, цена) по ним должен ...Завершен15 лет назад
Необходима программная часть сайта. Есть сверстанные макеты.Предлагайте подходящие движки под этот проект.Техническое задание в приложении. По всем детальным вопросам обращаться в ICQ (580356690).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Скрипт парсер видео с вконтакте на deposit по ключевому слову , и далее на какой либо движок размещаем все это. Фото + ссылка на депозит.Закрыт15 лет назад
Есть простенький шаблонизатор... Он переделывает слова из файла языка на код такого вида {text_main} ну и тд... Вобщем код выглядит вот так: $file=str_replace('{text_main}',$sph_messages["text_main"],$file); Каждое слово нужно прописывать в ручную... ...Завершен15 лет назад
Необходимо написать скрипт, который бы сканировал сайт www.victoriassecret.com (и несколько других по возможности) на товары для дальнейшей интеграции в базу данных Интернет-Магазина на основе WebAsyst Shop-Script. + желательно сразу также скачивал ссылки на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад