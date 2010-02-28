Последние сообщения с форума в таблицу (php+mysql)

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Завершен3 заявки167 просмотров

Есть форум vbulliten необходимо складывать в таблицу все последние сообщения.

Есть скрипт который выбирает все необходимые данные. http://forexsystems.ru/realtime.php (скрипт в прикрепе)

Нужно его модернизировать до такого вида что бы он делал следующее:

Скрипт будет периодически запускаться по крону,и добавлять в таблицу materials новые записи, по следующей структуре:

id | title | small_descr | full_descr | link_sourse | date_material(varchar) | date_add(varchar)

title - заголовок темы, small_descr - текст сообщения, link_sourse - ссылка на сообщение на форуме, date_material - дата сообщения, date_add - дата добавления записи.

Т.е все что выбирает скрипт http://forexsystems.ru/realtime.php нам нужно складывать в таблицу (но только новые сообщения которых в таблице еще нет)

Если есть вопросы - пишите в PM

цена/сроки

MySQLPHP
15 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
2 дня
Справилась с задачей на отлично.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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