Программирование сайта

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Необходима программная часть сайта. Есть сверстанные макеты.Предлагайте подходящие движки под этот проект.Техническое задание в приложении.

По всем детальным вопросам обращаться в ICQ (580356690).

15 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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