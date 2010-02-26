Доброго времени суток. Для сайта небольшой компании занимающейся ремонтом и дизайном квартир нужно сделать калькулятор по заложенным ценам. Пример: Комнат: 1 - 200р 2 - 300р ...
Отредактировать дамп базы wordpress
Переношу блог с localhost на хостинг.
Проблемы с дампом базой.
Кодировку сменил, отредактировал, но все ровно "казябрики" вместо текста.
Нужен человек, который отредактирует все правильно и покажет ошибки мои.
Оплата 1 у.е. Работы на 5 мин.
Заявки фрилансеров
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