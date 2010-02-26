Отредактировать дамп базы wordpress

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Переношу блог с localhost на хостинг.

Проблемы с дампом базой.

Кодировку сменил, отредактировал, но все ровно "казябрики" вместо текста.

Нужен человек, который отредактирует все правильно и покажет ошибки мои.

Оплата 1 у.е. Работы на 5 мин.

WordPress
15 лет назад
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Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

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Нет заявок фрилансеров