Запуск приложения вконтакте

Необходимо запустить приложение вконтакте, простейшая. Флешка уже готова. Только встроить ее, и запустить приложение (сделать доступным для установки).

Особый плюс людям, кто может сделать то же самое и для Facebook.

Расскажите в двух словах о своем опыте.

Оставляйте сроки и цены.