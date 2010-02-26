Нужен скрипт периодического парсинга нескольких страниц. 1.http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/ Здесь забираем заголовок новости, и краткое содержание, далее переходим по ссылке новости и забираем там полное описание. 2.http://www.fxteam.ru/forex/saxo-bank-review/ Здесь забираем заголовки, и краткое содержание, далее ...
Разработать перефразировщик онлайн
Требуется разработать перефразировщик онлайн Paraphrazer для ангийского языка (а ля – синонимайзер, по возможности поумнее - с возможностью замены часто встречаемых выражений)
Работа с перефразировщиком разбита на несколько этапов:
* Сначала юзер вводит текст в форму. На форме установлено ограничение по количеству слов (по умолчен ию 200 слов). В случае, если лимит слов превышен, текст обрывается.
* После этого юзер нажимает кнопку "Select synonyms"
В случае, если все слова в тексте не удалось распознать – выдается: Text cannot be recognized. Pleas e, resubmit the text. (ошибка высвечивается на той же странице над полем для ввода текста).
В случае, если слово не было заменено (замену подобрать не удалось или не было распознано) оно остае тся без изменений.
Каждое слово (или фраза), для которого найден близкий по смыслу синоним, заменяется первым близким п о смыслу синонимом и к нему добавляется опция "изменить синоним" (замененные слова в текст подсвечиваю тся зеленым и становятся кликабельными). При клике на замененное слово появляется окно выбора синони мов в котором красным подсвечивается оригинал слова (или фразы).
Синонимы, которые уже были отредактированы пользователем подсвечиваются синим и остаются кликабельны ми.
* Пользователь выбирает синонимы и нажимает кнопку Finish.
После этого ему отображается первоначальная форма редактирования с измененным текстом.
После этого процесс можно повторить (изминив текст и снова нажав кнопку "Select synonyms"
Аналоги: seogenerator.ru/tools/syn...
Хостится будет на сервере с - PHP или Perl, базы - mysql, SQLlite, обычные файл.
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