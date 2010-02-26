Поправить галерею

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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

1.Есть глюк в виде когда в галерею сайта housedecore.com.ua грузишь картинку она становится 500 кб. нужно это исправить.

2. В английской версии сайта пропал логотип- нужно поставить обратно.

15 лет назад
oselya
51 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров