В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции. Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски. Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ? (Выставляю повторно так ...
Запрограммировать шаблон
Есть шаблон (HTML+CSS) надо переделать его в шаблон для PHPBB. Цена работы 500р. Работа срочная. Крайний срок - утро 27 февраля. Icq 410086755
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Не прописан путь из фотогаллереи на афищу. осталось неизменно на главной странице меню, надо изменить кнопку без разделов меню. СРОЧНО! Аудио плейер не всегда играет, то играет, то замолкает. Посмотрите, пожалуйста. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно : - убрать из формы регистрации при оформлении заказа одно поле, подкорректировать два других. - из всплывающего окна при добавлении в корзину товара убрать кнопку "продолжить покупки", поменять цвета окна и сделать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать шаблон для DLE без вертски.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать импорт из xml на сайте trend-avto.ru Объявления нужно получать в виде файлов (для каждого автосалона - один файл). Выгрузка происходит по мере обновления информации на ftp. Документацию по формату предоставлю. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно написать сложный конструктор для создания каталога, который как я понимаю требует знания ActionScript 3, Flex SDK. Краткая суть: на сайте возможность создать проект-конструктор, где возможно следующее (перечислены не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Для отправки подтверждения заказа нужно прикрутить готовый php-скрипт одного из смс-сервисов. Пжл, укажите стоимость и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно подправить сайт www.bubnovsky.com.ua Сайт не имеет системы управления, правки в коде. Что именно исправить: ______________________________________________________________________________ В раздел координаты: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть проблема. Версия джумлы 1.0.12 + virtuemart 1.0.10 без ЧПУ. В яндексе более 2к страниц, в сапу добавилось столько же. Но при переходе по кнопке YAP яндекс ничего не находит. Если ручками вбить урл, выдает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется доработка плагина "Рекомендации" для Social Engine (Smarty) +еще кучу доработок, о которых после начала сотрудничества. Обязательно знание этого движка. ТЗ высылаю по запросу, после демонстрации рабочих проектов на этом движке.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад