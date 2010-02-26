Подправить готовый сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок160 просмотров

Нужно подправить сайт www.bubnovsky.com.ua

Сайт не имеет системы управления, правки в коде.

Что именно исправить:

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В раздел координаты:

Центр работает:

по будням с 9:00 до 21:00

по выходным с 9:00 до 19:00.

График консультаций:

по будням с 10:00 до 19:00

по выходным с 10:00 до 15:00.

Расценки:

Консультация -бесплатно

Первый курса лечения в общем зале - 4000 гр..

Действует система скидок:

Скидка 10% предоставляется:

студентам дневного отделения;

инвалидам II группы;

пенсионерам;

одному из родственников посещающих занятия.

Скидка 20% предоставляется:

школьникам;

студентам медицинских ВУЗов дневного отделения;

медикам;

инвалидам I группы;

многодетным мамам.

убрать расписание маршрутки .

новости убрать оставить одну, в которой написать что открытие 15 марта.

универсальный тренажор для дачи убрать

карта сайта google поменять на наш сегмент карты. () г. Киев ул Улица Глыбочицкая (Глибочецька) дом 17\\

Выбрал исполнителя. Мацков Алексей (Matskoff-Lion) Всем Спасибо.

15 лет назад
DSGNR
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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