Подправить готовый сайт

Нужно подправить сайт www.bubnovsky.com.ua

Сайт не имеет системы управления, правки в коде.

Что именно исправить:

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В раздел координаты:

Центр работает:

по будням с 9:00 до 21:00

по выходным с 9:00 до 19:00.

График консультаций:

по будням с 10:00 до 19:00

по выходным с 10:00 до 15:00.

Расценки:

Консультация -бесплатно

Первый курса лечения в общем зале - 4000 гр..

Действует система скидок:

Скидка 10% предоставляется:

студентам дневного отделения;

инвалидам II группы;

пенсионерам;

одному из родственников посещающих занятия.

Скидка 20% предоставляется:

школьникам;

студентам медицинских ВУЗов дневного отделения;

медикам;

инвалидам I группы;

многодетным мамам.

убрать расписание маршрутки .

новости убрать оставить одну, в которой написать что открытие 15 марта.

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карта сайта google поменять на наш сегмент карты. () г. Киев ул Улица Глыбочицкая (Глибочецька) дом 17\\

Выбрал исполнителя. Мацков Алексей (Matskoff-Lion) Всем Спасибо.