В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции. Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски. Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ? (Выставляю повторно так ...
Joomla + Virtuemart без ЧПУ + Sape
Есть проблема. Версия джумлы 1.0.12 + virtuemart 1.0.10 без ЧПУ. В яндексе более 2к страниц, в сапу добавилось столько же. Но при переходе по кнопке YAP яндекс ничего не находит. Если ручками вбить урл, выдает синтаксическую ошибку, но через расширенный поиск страница находится. По карте сайта смотрю, много страниц с редикетом 301. Есть еще момент, если скопировать url и забить в браузер, то видно пробел между page= и shop. http://сайт.ru/index.php?page=[пробел]shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=35.
Задача: поправить урл, так, чтобы при переходе по YAP яндекс показывал, что эта страница проиндексирована, либо ваш вариант.
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