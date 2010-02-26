Мелкие доработки Virtuemart.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок111 просмотров

Нужно :

- убрать из формы регистрации при оформлении заказа одно поле, подкорректировать два других.

- из всплывающего окна при добавлении в корзину товара убрать кнопку "продолжить покупки", поменять цвета окна и сделать переход к оформлению заказа

- убрать "востановление корзины" при входе под другим логином

- поменять фон сообщения про успешное создание учетной записи.

15 лет назад
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров