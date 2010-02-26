В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции. Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски. Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ? (Выставляю повторно так ...
Мелкие доработки Virtuemart.
Нужно :
- убрать из формы регистрации при оформлении заказа одно поле, подкорректировать два других.
- из всплывающего окна при добавлении в корзину товара убрать кнопку "продолжить покупки", поменять цвета окна и сделать переход к оформлению заказа
- убрать "востановление корзины" при входе под другим логином
- поменять фон сообщения про успешное создание учетной записи.
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