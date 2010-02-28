Прикрутить php-скрипт одного из смс-сервисов

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Завершен6 заявок134 просмотра

Здравствуйте.

Для отправки подтверждения заказа нужно прикрутить готовый php-скрипт одного из смс-сервисов.

Пжл, укажите стоимость и сроки.

PHP
15 лет назад
pantone
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

restivex
Кадеев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Нужно было прикрутить СМС-модуль к интернет магазину. Ринат отлично справился с задачей. Предложил и реализовал несколько дополнительных, полезных фишек. Продолжаю работать с ним дальше и всем рекомендую.
Продолжаем совместное сотрудничество. Всё отлично и надежно. Добавить нечего :) Спасибо.

Заявки фрилансеров

restivex
Кадеев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад

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