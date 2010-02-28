В цмске писанной с использованием Smarty, исправить баги, дописать новые функции. Прилагается ТЗ и небольшое описание цмски. Каковы Ваши предложения по срокам и стоимости работ? (Выставляю повторно так ...
Прикрутить php-скрипт одного из смс-сервисов
Здравствуйте.
Для отправки подтверждения заказа нужно прикрутить готовый php-скрипт одного из смс-сервисов.
Пжл, укажите стоимость и сроки.
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