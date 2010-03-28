Необходимо доработать импорт на готовой cms

Необходимо доработать импорт из xml на сайте trend-avto.ru

Объявления нужно получать в виде файлов (для каждого автосалона - один файл). Выгрузка происходит по мере обновления информации на ftp.

Документацию по формату предоставлю.

пример xml файлов как должно быть и что используется сейчас приложено.

Бюджет не определен,хотелось бы услышать вашу сумму.

Если готовы взяться или есть вопросы пишите в профиль, icq или оставьте заявку здесь)