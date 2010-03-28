Необходимо доработать импорт на готовой cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки176 просмотров

Необходимо доработать импорт из xml на сайте trend-avto.ru

Объявления нужно получать в виде файлов (для каждого автосалона - один файл). Выгрузка происходит по мере обновления информации на ftp.

Документацию по формату предоставлю.

пример xml файлов как должно быть и что используется сейчас приложено.

Бюджет не определен,хотелось бы услышать вашу сумму.

Если готовы взяться или есть вопросы пишите в профиль, icq или оставьте заявку здесь)

15 лет назад
Doroga_v_Nebo
Дмитрий 
34 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

unlink
Арсен 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$167
16 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

unlink
Арсен 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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