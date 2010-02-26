Нужно написать сложный конструктор для создания каталога, который как я понимаю требует знания ActionScript 3, Flex SDK.

Краткая суть:

на сайте возможность создать проект-конструктор, где возможно следующее (перечислены не все возможности):

1. загрузить изображения

2. задать некоторые функции на этих изображениях ( к примеру http://www.free-lance.ru/users/ri5pekt/viewproj.php?prjid=838187 или http://www.high-potential.com/messebeilage/epaper/ (имеется ввиду что какая-то область – это переход на www страницу: http://prostoprint.com/my/ имеется ввиду можно написать любой текст, изменить размеры полигона и тп.

3. и грубо говоря хотелось бы используя данный конструктор получать каталоги наподобие такого http://akimov.gekos-dev.ru/catalog/ выделяется область при наведении – при нажатии переходим по ссылке