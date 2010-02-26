Редактирование сайта

Есть проблема. Версия джумлы 1.0.12 + virtuemart 1.0.10 без ЧПУ. В яндексе более 2к страниц, в сапу добавилось столько же. Но при переходе по кнопке YAP яндекс ничего не находит. Если ручками вбить урл, выдает ...