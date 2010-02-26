Редактирование сайта

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Не прописан путь из фотогаллереи на афищу.

осталось неизменно на главной странице меню, надо изменить кнопку без разделов меню.

СРОЧНО!

Аудио плейер не всегда играет, то играет, то замолкает.

Посмотрите, пожалуйста.

Кто может помочь?

15 лет назад
AIR-Moskow
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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