PHP программинг, глубокая модификация socialengine

Проект: социальная сеть на глубоко модифицированном движке socialengine.

Задачи:

1) принять дела (проект уже работает)

2) продолжить модификации (внешний вид, обработка и экспорт данных, разработка дополнительных сервис ов, внутренняя платежная система, трекинг, админские интерфейсы и так далее)

3) поддержка проекта (мелкие правки к уже готовым вещам по ходу эксплуатации) - по желанию \ возможности.

График работы: постоянная до завершения основных работ (не парт-тайм раз в неделю!), удаленная, оплата по мере продвижения по списку заданий (возможна частичная предоплата в первое время). Работы много.

Требования к кандидату: знание PHP/MYSQL, работа с AJAX & JAVA, HTML & CSS (иногда требуется нехитра я верстка). Ответственность, стабильность, оперативность, умение работать с чужим кодом и искать реш ения задач исходя из возможностей.

Нужен конкретный исполнитель, бюджет обсуждается и зависит от ваших навыков и оперативности.