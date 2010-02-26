Граббер видео с сайта vkontakte

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Закрыт3 заявки156 просмотров

Нужен граббер видео с сайта vkontakte. Скрипт должен грабить адрес файла при каждом обращении к сайту и вставлять в мой плеер. Для входа можно использовать мои логин и пароль.

15 лет назад
nitrys
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров