Несложная задачка по парсингу (php+mysql)

Нужен скрипт периодического парсинга нескольких страниц.

1.http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/ Здесь забираем заголовок новости, и краткое содержание, далее переходим по ссылке новости и забираем там полное описание.

2.http://www.fxteam.ru/forex/saxo-bank-review/ Здесь забираем заголовки, и краткое содержание, далее переходим по ссылке и забираем полное описание.

У материалов у которых отсутствует краткое описание, необходимо его составлять из полного описания. (первое предложение)

Информацию необходимо записывать в таблицу имеющую следующую структуру:

id | title | small_descr | full_descr | link_sourse | date_material(varchar) | date_addl(varchar)

где title - заголовок материала, small_descr - краткое описание, full_descr - полное содержание материала(убираем все теги кроме img и br), link_sourse ссылка на страницу полного описания, date_material - спарсеная дата материала с страницы, date_add - дата добавления записи в таблицу.

Цена/Сроки