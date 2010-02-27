1.Есть глюк в виде когда в галерею сайта housedecore.com.ua грузишь картинку она становится 500 кб. нужно это исправить. 2. В английской версии сайта пропал логотип- нужно поставить обратно.
Несложная задачка по парсингу (php+mysql)
Нужен скрипт периодического парсинга нескольких страниц.
1.http://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/ Здесь забираем заголовок новости, и краткое содержание, далее переходим по ссылке новости и забираем там полное описание.
2.http://www.fxteam.ru/forex/saxo-bank-review/ Здесь забираем заголовки, и краткое содержание, далее переходим по ссылке и забираем полное описание.
У материалов у которых отсутствует краткое описание, необходимо его составлять из полного описания. (первое предложение)
Информацию необходимо записывать в таблицу имеющую следующую структуру:
id | title | small_descr | full_descr | link_sourse | date_material(varchar) | date_addl(varchar)
где title - заголовок материала, small_descr - краткое описание, full_descr - полное содержание материала(убираем все теги кроме img и br), link_sourse ссылка на страницу полного описания, date_material - спарсеная дата материала с страницы, date_add - дата добавления записи в таблицу.
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