Написать модуль фильтр подбора товара Virtuemart

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Закрыт4 заявки225 просмотров

Написать модуль фильтр подбора товара по характеристикам Virtuemart. По такому типу http://tires.com.ua/selsh.

15 лет назад
jheniae
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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