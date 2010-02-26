Необходимо на 6 страниц внести копирайт (copypast) Т.е. стати для разделов уже существуют. Подробное ТЗ (копирайт+ страницы) вышлю заинтересованному лицу. Сайт на Битриксе. Коммуникации только в SKYPE nick - ...
Дорабоать модуль по бронированию
Ищется программист. Требуется довести до ума существующий модуль по бронированию UMI CMS.
В дальнейшем возможны обращения по вопросам установки сторонних скриптов и т.п.
Желательна работа по договору и оплата по безналу.
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