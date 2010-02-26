Внести на 5 стр. копирайт

Очень-очень приятный во всех отношениях человек! :) Четкое ТЗ, с пониманием отнесся к некоторым затруднениям, которые у меня возникли, моментально оплатил заказ сразу после сдачи работы. В общении дружелюбен, корректен, весел. Приятно было работать, и буду рада дальнейшему сотрудничеству! :)