Необходимо оптимизировать загрузку сайта - уменьшить время отдачи незакешированной страницы с 1600мс до 250мс (html-части). Сайт представляет собой портал автомобильных обьявлений - аналог auto.ru, auto.ria.ua Скорее всего придется столкнуться со следущими задачами: ...
Даробатка в PHP
Нужно исправить баги в скрипте и прикрепить почту и платежную систему..скрипт самописный!
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