Оптимизация загрузки сайта

Необходимо оптимизировать загрузку сайта - уменьшить время отдачи незакешированной страницы с 1600мс до 250мс (html-части).

Сайт представляет собой портал автомобильных обьявлений - аналог auto.ru, auto.ria.ua

Скорее всего придется столкнуться со следущими задачами:

1. оптимизация структуры БД

2. оптимизация запросов к БД

3. кэширование запросов

4. кэширование данных

Пожалуйста, откликайтесь на это предложение, если у Вас есть реальный опыт оптимизации сайтов с посещаемостью от 10к хитов в сутки!