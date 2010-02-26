Оптимизация загрузки сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок239 просмотров

Необходимо оптимизировать загрузку сайта - уменьшить время отдачи незакешированной страницы с 1600мс до 250мс (html-части).

Сайт представляет собой портал автомобильных обьявлений - аналог auto.ru, auto.ria.ua

Скорее всего придется столкнуться со следущими задачами:

1. оптимизация структуры БД

2. оптимизация запросов к БД

3. кэширование запросов

4. кэширование данных

Пожалуйста, откликайтесь на это предложение, если у Вас есть реальный опыт оптимизации сайтов с посещаемостью от 10к хитов в сутки!

HTML
15 лет назад
artemiz
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров