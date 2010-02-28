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Написать ajax калькулятор для сайта
Доброго времени суток.
Для сайта небольшой компании занимающейся ремонтом и дизайном квартир нужно сделать калькулятор по заложенным ценам.
Пример:
Комнат:
1 - 200р
2 - 300р
3 - 400р
Метраж: (при указе числа оно умножается на введенное значение, например на 1.25)
Итог = сумма кол-ва комнат + метраж.
Оплата веб-мани после сдачи работы (см.отзывы).
В случае успешного сотрудничества, возможны постоянные заказы.
Выбранный исполнитель
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