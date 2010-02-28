Написать ajax калькулятор для сайта

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Завершен6 заявок166 просмотров

Доброго времени суток.

Для сайта небольшой компании занимающейся ремонтом и дизайном квартир нужно сделать калькулятор по заложенным ценам.

Пример:

Комнат:

1 - 200р

2 - 300р

3 - 400р

Метраж: (при указе числа оно умножается на введенное значение, например на 1.25)

Итог = сумма кол-ва комнат + метраж.

Оплата веб-мани после сдачи работы (см.отзывы).

В случае успешного сотрудничества, возможны постоянные заказы.

AJAX
15 лет назад
orik
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

apm
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Профессионал. Несмотря на проблемного клиента сделал все быстро (по мере предоставления поправок) и качественно. Цену не увеличивал несмотря на увеличение времени работы. Рекомендую.
Хороший клиент, приятный в общение, понимает где ошибка по вине разработчика, а где из-за ТЗ. Рекомендую.

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apm
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад