Требуется для форума EXbb написать и установить мод для пингования новых тем и постов в Яндекс и Гугль... свою цену и сроки пишите плиз сюда
Создание простого сайта на джумле
Создание сайта на джумле.
Имеется готовый джумловский дизайн с templatemonster.
Необходимо реализовать
- Новости
- Наборы документов, с возможностью размещения поддокументов, которые могут располагаться в левом, правом столбцах, сверху, снизу и т.п. Таких документов первого уровня штук 15. Возможность размещения изображений в списке документов.
- Вопрос-ответ
- Возможность размещения видео (наверно путём вставки кода с каких-нибудь ютубов)
- Наполнять текстами не надо.
Разработку вести на моём хостинге.
Другие варианты не предлагайте, лучше просто ничего не пишите.
ТОЛЬКО! Для тех кто свободен и готов приступить немедленно (в ближайший день-два).
Опыт работы обязателен.
Пишите порядок цен, ориентировочное время.
Выбранный исполнитель
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