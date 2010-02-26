Создание простого сайта на джумле

Создание сайта на джумле.

Имеется готовый джумловский дизайн с templatemonster.

Необходимо реализовать

- Новости

- Наборы документов, с возможностью размещения поддокументов, которые могут располагаться в левом, правом столбцах, сверху, снизу и т.п. Таких документов первого уровня штук 15. Возможность размещения изображений в списке документов.

- Вопрос-ответ

- Возможность размещения видео (наверно путём вставки кода с каких-нибудь ютубов)

- Наполнять текстами не надо.

Разработку вести на моём хостинге.

Другие варианты не предлагайте, лучше просто ничего не пишите.

ТОЛЬКО! Для тех кто свободен и готов приступить немедленно (в ближайший день-два).

Опыт работы обязателен.

Пишите порядок цен, ориентировочное время.