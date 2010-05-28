Приватный проект для Мартон Юрий (Iron_U)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки186 просмотров

Разработка настраиваемого flash-логотипа

15 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнена великолепно и в срок. Сразу же понравилась клиенту. Огромное спасибо Юрию. Если вам нужен профессиональный flash-программист, то вам к Юрию. Рекомендую всем.
Хороший, адекватный и понимающий заказчик. Спасибо большое за интересный проект. Приятно работать с умным человеком! Рекомендую

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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