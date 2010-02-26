Создание сайта на джумле. Имеется готовый джумловский дизайн с templatemonster. Необходимо реализовать - Новости - Наборы документов, с возможностью размещения поддокументов, которые могут располагаться в левом, правом столбцах, ...
Доработка joomla membership component
Необходимо разработать компонент для CMS Joomla! на базе OSE Joomla Membership Control Manager http://membership.opensource-excellence.com/
1. Регистрация пользователя.
2. Логин пользователя.
3. Редактирование профиля.
4. Возможность настроить в админке несколько активных планов.
5. Основные параметры плана: дата окончания, повторяющийся(чекбокс), срок действия(если дата окончания не указана)(выполняет функцию периода повтора для повторяющегося), стоимость, уровень доступа к элементам сайта.
Примеры:
Если указана дата окончания, срок действия плана ограничен календарными датами. Применение - промоушен-акции.
Если указан срок действия плана и снят чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость 0 - free trial.
Если указан срок действия и установлен чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость - подписка
Если указан срок действия плана и снят чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость - единовременный план
Если не указан срок действия плана и снят чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость - пожизненный план
6. Аккаунт на сайте активируется только в случае успешной транзакции (кроме бесплатного). В случае подписки аккаунт блокируется, если платеж не прошел успешно. Пользователю посылается емэйл о неудачной транзакции. При этом у пользователя есть возможность произвести оплату повторно. Аккаунт активируется в случае успеха.
7. После окончания действия плана, доступ к сайту снижается до уровня "гость", однако он имеет доступ к своему профилю с возможностью его редактировать и к возможности сменить план.
8. В случае подписки Каждый раз система инициализирует платеж в платежной системе, используя полученный в первый раз токен платежной системы, чтобы пользователю не пришлось каждый раз вводить платежные данные. Хранить платежные данные на стороне разрабатываемой системы невозможно.
9. История положительно завершенных транзакций сохраняется в разрабатываемой системе. Пользователь может просмотреть ее в любое время в своем профиле.
10. Возможность выбирать доступные для просмотра и использования элементы сайта (компоненты\модули\плагины\sections\categories) отдельно для каждого типа пользователей.
11. Поддержка Paypal, Authorize.net, GoogleCheckout?. Возможность использования нескольких вариантов на выбор пользователя. Оплата (регистрация) должна происходить в 1 шаг.
12. Возможность приостановить повторяющийся план пользователем. При этом аккаунт блокируется. Пользователю посылается емэйл об отказе. У пользователя есть возможность восстановить доступ, оплатив план.
13. Возможность изменить план на другой пользователем или администратором.
14. Администратор может указывать поля для регистрации/профиля пользователя.
15. Напоминание пользователя об окончании подписки. В админке указывается количество дней до окончания подписки, тело письма и опция вкл./выкл.
16. Возможность изменения даты окончания периода плана для каждого пользователя администратором.
17. Интеграция с CRM OfficeAutoPilot. При регистрации/редактировании профиля должен сохраняться User profile, дата последнего платежа, тип плана, дата начала подписки. Есть необходимые api-функции
18. Система купонов. Одноразовые и без срока окончания (действует только при регистрации). % или тотал.
19. Профиль пользователя может быть публичным. Определяется настройками.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется для форума EXbb написать и установить мод для пингования новых тем и постов в Яндекс и Гугль... свою цену и сроки пишите плиз сюдаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно исправить баги в скрипте и прикрепить почту и платежную систему..скрипт самописный!Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо запустить приложение вконтакте, простейшая. Флешка уже готова. Только встроить ее, и запустить приложение (сделать доступным для установки). Особый плюс людям, кто может сделать то же самое и для Facebook. Расскажите ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Разработка настраиваемого flash-логотипаВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Необходимо оптимизировать загрузку сайта - уменьшить время отдачи незакешированной страницы с 1600мс до 250мс (html-части). Сайт представляет собой портал автомобильных обьявлений - аналог auto.ru, auto.ria.ua Скорее всего придется столкнуться со следущими задачами: ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
В интернет-магазине необходимо реализовать "подбор по параметрам".Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищется программист. Требуется довести до ума существующий модуль по бронированию UMI CMS. В дальнейшем возможны обращения по вопросам установки сторонних скриптов и т.п. Желательна работа по договору и оплата ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо на 6 страниц внести копирайт (copypast) Т.е. стати для разделов уже существуют. Подробное ТЗ (копирайт+ страницы) вышлю заинтересованному лицу. Сайт на Битриксе. Коммуникации только в SKYPE nick - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Написать модуль фильтр подбора товара по характеристикам Virtuemart. По такому типу http://tires.com.ua/selsh.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад