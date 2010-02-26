Доработка joomla membership component

Необходимо разработать компонент для CMS Joomla! на базе OSE Joomla Membership Control Manager http://membership.opensource-excellence.com/

1. Регистрация пользователя.

2. Логин пользователя.

3. Редактирование профиля.

4. Возможность настроить в админке несколько активных планов.

5. Основные параметры плана: дата окончания, повторяющийся(чекбокс), срок действия(если дата окончания не указана)(выполняет функцию периода повтора для повторяющегося), стоимость, уровень доступа к элементам сайта.

Примеры:

Если указана дата окончания, срок действия плана ограничен календарными датами. Применение - промоушен-акции.

Если указан срок действия плана и снят чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость 0 - free trial.

Если указан срок действия и установлен чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость - подписка

Если указан срок действия плана и снят чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость - единовременный план

Если не указан срок действия плана и снят чекбокс "повторяющийся" и указана стоимость - пожизненный план

6. Аккаунт на сайте активируется только в случае успешной транзакции (кроме бесплатного). В случае подписки аккаунт блокируется, если платеж не прошел успешно. Пользователю посылается емэйл о неудачной транзакции. При этом у пользователя есть возможность произвести оплату повторно. Аккаунт активируется в случае успеха.

7. После окончания действия плана, доступ к сайту снижается до уровня "гость", однако он имеет доступ к своему профилю с возможностью его редактировать и к возможности сменить план.

8. В случае подписки Каждый раз система инициализирует платеж в платежной системе, используя полученный в первый раз токен платежной системы, чтобы пользователю не пришлось каждый раз вводить платежные данные. Хранить платежные данные на стороне разрабатываемой системы невозможно.

9. История положительно завершенных транзакций сохраняется в разрабатываемой системе. Пользователь может просмотреть ее в любое время в своем профиле.

10. Возможность выбирать доступные для просмотра и использования элементы сайта (компоненты\модули\плагины\sections\categories) отдельно для каждого типа пользователей.

11. Поддержка Paypal, Authorize.net, GoogleCheckout?. Возможность использования нескольких вариантов на выбор пользователя. Оплата (регистрация) должна происходить в 1 шаг.

12. Возможность приостановить повторяющийся план пользователем. При этом аккаунт блокируется. Пользователю посылается емэйл об отказе. У пользователя есть возможность восстановить доступ, оплатив план.

13. Возможность изменить план на другой пользователем или администратором.

14. Администратор может указывать поля для регистрации/профиля пользователя.

15. Напоминание пользователя об окончании подписки. В админке указывается количество дней до окончания подписки, тело письма и опция вкл./выкл.

16. Возможность изменения даты окончания периода плана для каждого пользователя администратором.

17. Интеграция с CRM OfficeAutoPilot. При регистрации/редактировании профиля должен сохраняться User profile, дата последнего платежа, тип плана, дата начала подписки. Есть необходимые api-функции

18. Система купонов. Одноразовые и без срока окончания (действует только при регистрации). % или тотал.

19. Профиль пользователя может быть публичным. Определяется настройками.