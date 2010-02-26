Господа, необходимо срочно закончить проект.Проект готов на 70%.Проект под туристическую компанию. Необходимо: 1.Доделать сайт (дополнительный заказ будет на оптимизацию) 2.Отредактировать и дописать БД (их две, одна в локале, вторая в инете,между собой ...
Парсинг
Необходимо написать скрипт, который бы сканировал сайт www.victoriassecret.com (и несколько других по возможности) на товары для дальнейшей интеграции в базу данных Интернет-Магазина на основе WebAsyst Shop-Script.
+ желательно сразу также скачивал ссылки на фото (или сразу фото) к текущей позиции, а также варианты размеров и расцветки.
http://www2.victoriassecret.com/commerce/onlineProductDisplay.vs?namespace=productDisplay&origin=onlineProductDisplay.jsp&event=display&prnbr=GK-241057&page=1&cgname=OSBRPSIGZZZ&rfnbr=5710
для примера
здесь варианты расцветок и размеров.
Реально?
Заявки фрилансеров
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