Необходимо написать скрипт, который бы сканировал сайт www.victoriassecret.com (и несколько других по возможности) на товары для дальнейшей интеграции в базу данных Интернет-Магазина на основе WebAsyst Shop-Script.

+ желательно сразу также скачивал ссылки на фото (или сразу фото) к текущей позиции, а также варианты размеров и расцветки.

http://www2.victoriassecret.com/commerce/onlineProductDisplay.vs?namespace=productDisplay&origin=onlineProductDisplay.jsp&event=display&prnbr=GK-241057&page=1&cgname=OSBRPSIGZZZ&rfnbr=5710

для примера

здесь варианты расцветок и размеров.

Реально?