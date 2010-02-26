Установить скрипт видео чата на движок вордпесс или джумла.... Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три.
Доработка сайта + БД + шаблонизатор сайтов
Господа, необходимо срочно закончить проект.Проект готов на 70%.Проект под туристическую компанию.
Необходимо:
1.Доделать сайт (дополнительный заказ будет на оптимизацию)
2.Отредактировать и дописать БД (их две, одна в локале, вторая в инете,между собой полностью синхронизируются)
3.Сделать программу "изготовитель шаблонных сайтов" (есть наработка)
Рассмотрю все предложения. Для уточнения стучите в аську.
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