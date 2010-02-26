Доработка сайта + БД + шаблонизатор сайтов

Господа, необходимо срочно закончить проект.Проект готов на 70%.Проект под туристическую компанию.

Необходимо:

1.Доделать сайт (дополнительный заказ будет на оптимизацию)

2.Отредактировать и дописать БД (их две, одна в локале, вторая в инете,между собой полностью синхронизируются)

3.Сделать программу "изготовитель шаблонных сайтов" (есть наработка)

Рассмотрю все предложения. Для уточнения стучите в аську.