Сделать маленькую системку контента на php

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок288 просмотров

Для небольшого агентства недвижимости надо сделать маленькую систему контента.

функционал минимальный...

админ в веб-форму забивает квартиру(количество полей небольшое: этаж, кол-во комнат, площадь, цена)

по ним должен вестись поиск (по параметрам: этаж, цена)

на главную должно случайно выводиться определенное количество таких объявлений

возможность прикреплять фото

в предложении указывать пожелания, срок выполнения, стоимость работ(не выше бюджета), ссылки на опыт именно в этой сфере, не надо кидать свои огроменные портфолио.

Оплата и хороший отзыв гарантирован. при успешном выполнении еще 2 проекта

PHP
15 лет назад
Mr-Order
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mumiya
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mumiya
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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