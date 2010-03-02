Нужен сайт на подобие этого http://www.expressphoto.com.ua/ а конкретно интересует раздел # Загрузка фото + ведение новостей по разделам Регистрация (ФИО, тел. аськаю адресс) загрузка фото ...
Сделать маленькую системку контента на php
Для небольшого агентства недвижимости надо сделать маленькую систему контента.
функционал минимальный...
админ в веб-форму забивает квартиру(количество полей небольшое: этаж, кол-во комнат, площадь, цена)
по ним должен вестись поиск (по параметрам: этаж, цена)
на главную должно случайно выводиться определенное количество таких объявлений
возможность прикреплять фото
в предложении указывать пожелания, срок выполнения, стоимость работ(не выше бюджета), ссылки на опыт именно в этой сфере, не надо кидать свои огроменные портфолио.
Оплата и хороший отзыв гарантирован. при успешном выполнении еще 2 проекта
Выбранный исполнитель
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