Сделать маленькую системку контента на php

Для небольшого агентства недвижимости надо сделать маленькую систему контента.

функционал минимальный...

админ в веб-форму забивает квартиру(количество полей небольшое: этаж, кол-во комнат, площадь, цена)

по ним должен вестись поиск (по параметрам: этаж, цена)

на главную должно случайно выводиться определенное количество таких объявлений

возможность прикреплять фото

в предложении указывать пожелания, срок выполнения, стоимость работ(не выше бюджета), ссылки на опыт именно в этой сфере, не надо кидать свои огроменные портфолио.

Оплата и хороший отзыв гарантирован. при успешном выполнении еще 2 проекта